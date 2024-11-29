В 2025 году Екатеринбург закупит почти 300 единиц общественного транспорта

В администрации Екатеринбурга утвердили план развития системы перевозок уральской столицы на 2024-2026 годы. В рамках этого плана в ближайшие два года планируется приобрести для города 570 единиц техники.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в 2025 году город планирует закупить 15 автобусов особо большого класса, 120 автобусов большого класса, 50 автобусов среднего класса, 50 трамваев, 50 троллейбусов. В 2026 году – 15, 125, 70, 50 и 25 соответственно.

Как уже сообщал «Новый День», до конца декабря администрация Екатеринбурга купит два низкопольных трамвая. За трехсекционный трамвай городские власти готовы заплатить 174 млн 633 тысячи рублей, а за односекционный – 83 млн 833 тысячи рублей. Новые трамваи должны проездить по Екатеринбургу 30 лет и выдерживать температуры от -40 до +40 °C.

Также в декабре администрация города закупит 50 новых троллейбусов большой вместимости с удлиненным автономным ходом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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