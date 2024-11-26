Мэрия Екатеринбурга купит два новых трамвая

В ближайшее время администрация Екатеринбурга купит два низкопольных трамвая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

«Как и обещал, после троллейбусов приступаем к обновлению нашего трамвайного парка. Объявили закупку двух низкопольных трамваев: трёх- и односекционного. Их поставку в Екатеринбург ожидаем до 23 декабря», – написал мэр.

Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. За трехсекционный трамвай городские власти готовы заплатить 174 млн 633 тысячи рублей, а за односекционный – 83 млн 833 тысячи рублей. Новые трамваи должны проездить по Екатеринбургу 30 лет и выдерживать температуры от -40 до +40 °C.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре администрация города закупит 50 новых троллейбусов большой вместимости с удлиненным автономным ходом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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