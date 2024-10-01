Троллейбусный парк Екатеринбурга обновится наполовину

Обновление парка общественного транспорта Екатеринбурга продолжается: уже в декабре администрация города закупит 50 новых троллейбусов большой вместимости с удлиненным автономным ходом. На подходе и объявление о новых закупках. Прямо сейчас идет прием заявок от предприятий, желающих поставить Екатеринбургу новые транспортные средства. Общая стоимость контракта – 1 млрд 650 млн рублей, одного троллейбуса – 33 млн рублей. Подрядчика определят в середине октября, а до конца 2024 года контракт должен быть выполнен.

Как уже сообщал «Новый День», подобные модели троллейбусов, способные преодолевать значительную часть пути без подключения к контактной сети, впервые появились на улицах Екатеринбурга в год его 300-летия. Срок службы такого троллейбуса составляет не менее 15 лет, а гарантийные сроки для него – 10 лет для коррозии кузова, 5 – для покрытия. Гарантия на тяговые аккумуляторные батареи – не менее 6 лет. Поставка очередной партии позволит Екатеринбургу обновить троллейбусный парк почти на 50%. Кроме этого, как заявил недавно глава города Алексей Орлов, муниципалитет готовится объявить конкурс на закупку 10 трамваев. «Ждет своего обновления и автобусный парк: приобретем еще 30 автобусов, из которых 12 особо большого класса – «гармошки». Они будут применяться на самых загруженных городских маршрутах», – заявил глава уральской столицы.

Развитие трамвайного сообщения также входит в планы городских властей. Этим летом на «Иннопроме» администрация Екатеринбурга заключила соглашение с «Мовистой» о развитии городского электрического транспорта. В его рамках в Екатеринбурге за 2025-2027 годы планируется построить 24,5 километра и реконструировать 1,7 километра трамвайных путей, закупить 60 трехсекционных и 20 двухсекционных трамваев, а также построить трамвайное депо и три тяговые подстанции.

Кроме того, в транспорте Екатеринбурга вводятся современные способы оплаты проезда – при помощи QR-кода. С 10 октября по 31 декабря их использование позволит горожанам существенно сэкономить. В транспорте появятся таблички с QR-кодами и NFC-метками, пассажирам надо будет сканировать код с помощью смартфона. Разницу в стоимости транспортным компаниям возместит НСПК. При оплате проезда через СБП билет будет стоить не 33, а 20 рублей.

Напомним, в июне этого года в городской думе Алексей Орлов заявил, что модернизация общественного транспорта в Екатеринбурге остается для него самым серьезным вызовом на посту мэра. Активная работа в этом направлении ведется уже давно: только в 2023 году Екатеринбург приобрел 50 белорусских троллейбусов с автономным ходом и 35 низкопольных автобусов. По словам главы, это сразу дало результат по объему перевозок – их стало почти на 10 миллионов больше.







Екатеринбург, Елена Владимирова

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