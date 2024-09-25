Екатеринбург покупает 50 новых троллейбусов

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на закупку 50 новых троллейбусов. На очереди – трамваи и автобусы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

«Объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Подобные модели впервые появились на улицах Екатеринбурга в год его 300-летия. Поставка очередной партии позволит нам обновить троллейбусный парк почти на 50%! Кроме этого, мы готовимся объявить конкурс на закупку 10 трамваев. Ждет своего обновления и автобусный парк: приобретем еще 30 автобусов, из которых 12 особо большого класса – «гармошки». Они будут применяться на самых загруженных городских маршрутах», – написал глава города.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году Екатеринбург уже приобрел 50 белорусских троллейбусов с автономным ходом и 35 низкопольных автобусов. По словам Орлова, это уже дало результат по объему перевозок – общественный транспорт выполнил почти на 10 миллионов поездок больше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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