Транспортная реформа в Екатеринбурге начнется 1 октября

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал глобальные изменения в работе общественного транспорта. Сроки реформы сдвинулись на 1 октября 2024 года. «Администрация города считает неправильным поднимать стоимость проезда, пока жители сами не заметят положительных изменений в предоставлении транспортных услуг», – заявил мэр, выступая с ежегодным отчетом в Екатеринбургской думе.

Один из главных пунктов реформы – переход транспортных компаний на брутто-контракты. То есть частные перевозчики будут получать деньги из бюджета не за количество перевезенных пассажиров (как сейчас), а за количество пройденных по маршруту километров. Это должно стабилизировать регулярность выхода на маршруты частных автобусов. Глава города подчеркнул, что нововведение поддержал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Вторая важная часть реформы – обновление подвижного состава муниципального общественного транспорта. В 2023 году Екатеринбург приобрел 50 белорусских троллейбусов с автономным ходом и 35 низкопольных автобусов. По словам Орлова, это уже дало результат по объему перевозок горожан – общественный транспорт выполнил почти на 10 миллионов поездок больше. В текущем году автопарк Гортранса планируется пополнить еще 30 новыми автобусами и 50 троллейбусами с автономным ходом, что позволит на 50% обновить подвижный состав.

«Очень большие надежды есть, что с этого года мы запустим масштабное обновление трамваев. Сейчас в парке около 440 машин со сроком эксплуатации почти 40 лет. Мы взяли на тестирование трехсекционный трамвай с уральского завода, он останется в эксплуатации. Но предстоит еще много работы. Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по продолжению программы ГЭТ (городской электрический транспорт). Первые десять городов России принимают в ней участие на очень неплохих условиях. Сейчас сформирован список еще из 10 городов, где заявка Екатеринбурга стоит на первом месте. Речь идет о продолжении строительства трамвайной линии в Академическом районе, куда входит и приобретение 85 новых трамвайных вагонов», – рассказал депутатам Алексей Орлов.

Также мэр заверил, что есть «серьезные планы» по развитию Екатеринбургского метрополитена. В прошлом году городская подземка наконец-то вышла на доковидный уровень 2019 года по объему пассажиропотока. «Не скрою, мы эти планы прорабатываем, и ни в коем случае не положили их на полку. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», – заявил градоначальник.

В рамках транспортной реформы в Екатеринбурге предлагается увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта с 17 до 42. В городе будут делать обособленные трамвайные пути – с бордюрами, а для автомобилистов-нарушителей увеличат штрафы. Кроме того, в городе кратно вырастет число платных парковочных мест – с 3 до 17 тысяч.

Алексей Орлов высказался и о самокатах: «Мы считаем, что соглашение с кикшеринговыми компаниями позволит сократить конфликты и избежать случаев травматизма. Но мы будем и дальше мониторить ситуацию, рабочая группа в администрации не распускается».

В завершение Орлов заявил, что модернизация общественного транспорта в Екатеринбурге остается для него самым серьезным вызовом на посту мэра. Депутаты восприняли отчет градоначальника позитивно. Острых вопросов на заседании думы мэр не услышал, а его доклад о работе городской администрации за 2023 год дума поддержала единогласно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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