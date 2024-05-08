Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев прокатились на тройном трамвае (ФОТО)

Новый трехсекционный трамвай «Кастор» из Усть-Катавска очень понравился первым пассажирам – мэру Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Сегодня они протестировали его лично.

«Впечатления самые положительные: очень комфортно и просторно!» – написал Орлов в своем телеграм-канале. С сегодняшнего дня трамвай будет ходить по маршруту № 18 («Волгоградская» – «Шарташ»).

Как сообщал «Новый День», длина «Кастора» чуть более 25 метров, полная вместимость – 261 пассажир. В полностью низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места. Это наибольшее количество кресел среди вагонов подобного класса.

Электротранспорт оборудован широкими дверными проемами и специальным местом для маломобильных пассажиров. Радиус поворота «Кастора» составляет всего 14 метров, что позволяет трамваю быть маневренным, несмотря на значительные габариты. Благодаря этой особенности состав может обслуживать маршруты с узкими улицами и плотной застройкой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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