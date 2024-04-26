После 9 мая по Екатеринбургу начнет ходить трехсекционный трамвай (ФОТО)

В ближайшие дни в Екатеринбург прибудет для тестирования трехсекционный трамвай модели 71-639 «Кастор» из Усть-Катавска. Он начнет ходить по маршруту № 18 («Волгоградская» – «Шарташ») после 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, тестовая эксплуатация позволит понять, насколько трамвай подходит Екатеринбургу в техническом плане. В дальнейшем городские власти смогут заключить контракт на поставку вагонов.

Длина модели чуть более 25 метров, полная вместимость – 261 пассажир. В полностью низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места. Это наибольшее количество кресел среди вагонов подобного класса. Электротранспорт оборудован широкими дверными проемами и специальным местом для маломобильных пассажиров. Радиус поворота «Кастора» составляет всего 14 метров, что позволяет трамваю быть маневренным, несмотря на значительные габариты. Благодаря этой особенности состав может обслуживать маршруты с узкими улицами и плотной застройкой.

«Надеемся, что «Кастор» подойдет Екатеринбургу своими техническими характеристиками, отлично проявит себя на обкатке и понравится горожанам. Проектируя трамвай, мы уделяли особое внимание комфорту пассажиров и ориентировались на потребности мегаполисов. Трамвай должен одновременно быстро перемещаться по городу и решать проблему транспортной перегруженности. «Кастор» хорошо показал себя в Челябинске, и теперь нам важно узнать мнение и Екатеринбурга», – объяснил генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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