На Уралтрансмаше собирают 76 трамваев «Достоевский». Они уедут в Петербург (ФОТО)

На екатеринбургском заводе Уралтрансмаш прямо сейчас собирают крупную партию ультрасовременных трехсекционных трамваев 71-431Р. «Новый День» побывал на производстве и выяснил, в чем особенность модели, причем тут Достоевский и стоит ли ждать новые трамваи на улицах Екатеринбурга.

Как рассказал главный конструктор гражданской продукции Уралтрансмаша Дмитрий Буньков, новая модель была разработана по заказу Санкт-Петербурга специально для перевозки пассажиров по историческим улицам Северной столицы. Трамваю присвоили собственное имя – «Достоевский».

Основной технической особенностью «Достоевского» является укороченная длина корпуса – 26 метров. Благодаря этому трамвай может вписываться в кривые радиусом 14 метров, чтобы проходить крутые повороты в историческом центре Санкт-Петербурга. Внешний вид у вагонов – довольно винтажный, а вот управление – самое современное. Состав оборудован системой оповещения о помехах и автоматическим переводом стрелок, что повышает его среднюю скорость. Вагон низкопольный, в нем есть кондиционеры, зарядки для гаджетов, салон приспособлен для маломобильных пассажиров. До конца 2024 года Уралтрансмаш должен поставить в Петербург 76 трамваев.

Контрактов с Екатеринбургом у предприятия пока нет, но на заводе надеются, что это временно. «Мы открыты к диалогу и готовы работать. Екатеринбург – наш давний партнер, мы многие испытания вагонов проводили здесь. У нас очень плотные взаимоотношения, и мы, конечно, были бы рады заказу», – сказал Дмитрий Буньков. Пока обсуждается возможность провести тестирование «Достоевского» на улицах Екатеринбурга в дни «Иннопрома».

Как уже сообщал «Новый День», в марте этого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал новую транспортную реформу. Обновление подвижного состава горожане должны заметить во втором полугодии 2024-го – 2025 году.

Месяц назад в Екатеринбурге протестировали новый трехсекционный трамвай «Кастор» из Усть-Катавска. Он очень понравился первым пассажирам – мэру Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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