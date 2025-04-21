Производитель трамваев пожаловался в ФАС на мэрию Екатеринбурга

Завод Уралтрансмаш, который помимо прочей техники производит трамваи, подал в Свердловское управление ФАС жалобу на администрацию Екатеринбурга. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок. На предприятии считают, что условия закупки ограничивают конкуренцию.

«Установлено, что под базовые характеристики (длина, ширина, высота, колея, секционность, тип вагона) попадает только один вагон модели 71-931М («Витязь-М») производства ООО «ПК «Транспортные системы». При этом вагон АО «Уралтрансмаш» – модель 71.431Р не соответствует требованиям Заказчика только по одному параметру – тип вагона (двусторонний вместо одностороннего)», – говорится в жалобе. Определение поставщика приостановлено до рассмотрения жалобы, которое назначено на 23 апреля.

Напомним, в конце марта мэрия объявила аукцион на закупку 15 трамваев. Общая сумма контракта – 2 млрд 697 млн 935 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году «Уралтрансмаш» изготовил партию трамваев для Санкт-Петербурга. Модель получила имя «Достоевский». Его особенностью является укороченная длина корпуса – 26 метров. Благодаря этому трамвай может вписываться в кривые радиусом 14 метров, чтобы проходить крутые повороты в историческом центре Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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