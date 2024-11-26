Артем Жога оценил уральское производство трамваев (ФОТО)

Сегодня полпред президента в УрФО Артем Жога посетил Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге.

В трамвайном цехе Артем Жога осмотрел новейшие модели трамваев, которые выпускает предприятие. Полпред отметил большой объем работы, которую проделал инженерно-технический состав завода в деле импортозамещения, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», – подчеркнул Артем Жога.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году Уралтрансмаш изготовил крупную партию ультрасовременных трехсекционных трамваев 71-431Р «Достоевский». Как рассказал главный конструктор гражданской продукции Уралтрансмаша Дмитрий Буньков, новая модель была разработана по заказу Санкт-Петербурга специально для перевозки пассажиров по историческим улицам Северной столицы. Ее особенностью является укороченная длина корпуса – 26 метров. Благодаря этому трамвай может вписываться в кривые радиусом 14 метров, чтобы проходить крутые повороты в историческом центре Санкт-Петербурга. Внешний вид у вагонов – довольно винтажный, а вот управление – самое современное.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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