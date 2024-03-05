В Екатеринбурге проведут новую транспортную реформу. Когда и чего от нее ждать

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал сегодня большие перемены в работе общественного транспорта. Он заверил: горожане почувствуют их уже совсем скоро, во втором полугодии 2024-го и в следующем году.

Ключевая идея заключается в том, что транспортные предприятия будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, как это происходит сейчас, а за количество пройденных по маршруту километров, т.н. брутто-контракты. Для этого всю выручку перевозчики, независимо от форм собственности, будут сдавать в мэрию, а та будет оплачивать их работу. Поэтому, заверил мэр Орлов, ситуация с общественным транспортом в Екатеринбурге начнет меняться в лучшую сторону – маршруткам не придется устраивать гонки, чтобы первыми собрать пассажиров, нарушать правила, также не будет и смысла не выходить на маршрут вне часов пик.

«Старт реформы мы предполагаем примерно в августе, ожидаем, что до конца года ситуация начнет меняться. На сегодня мы примерно 50-60% транспортной работы выполняем, от этого и многочисленные жалобы, и срывы расписания работы общественного транспорта. Я думаю, что в течение следующего года мы выйдем на 80-85%, и это сразу будет заметно – это и выдерживающие расписание автобусы, и электрический транспорт, и обновленный подвижной состав, потому что я уже сказал, что при условии заключения брутто-контрактов будет обязанность обновления подвижного состава. Поэтому на вторую половину этого года и следующий год мы ставим для себя коренное улучшение работы общественного транспорта», – сообщил глава Екатеринбурга.

Алексей Орлов несколько раз подчеркнул, что переход на брутто-контракты согласован с губернатором Евгением Куйвашевым. Однако пока журналистам не сообщили, каковы будут затраты бюджета на организацию транспортных перевозок по-новому. Дело в том, что Екатеринбург – не первый город в России, который переходит на подобную схему расчетов. К тому же, как отметил сам Орлов, в новых контрактах перевозчики подпишутся под обязательством обновлять подвижной состав, в том числе чтобы перейти от автобусов средней наполняемости, каких сейчас много в автопарках частных перевозчиков и какие ставят на популярные маршруты в удаленные районы, на большие автобусы с большей вместительностью.

Еще один важнейший нюанс – стоимость одной поездки для пассажиров. Орлов напомнил, что сейчас екатеринбуржцы платят 33 рубля (по общему правилу, без скидок, которые предусмотрены, например, для пользователей Екарты), тогда как себестоимость – примерно 40 рублей.

«Это амортизация, и зарплаты, и ГСМ, и запасные части, и хозяйственные расходы. Но у меня позиция однозначная: мы сегодня находимся в такой ситуации, когда даже на рубль повышение недопустимо. Потому что транспортное обслуживание населения оставляет желать лучшего. Сегодня люди не могут оплатить проезд, потому что автобус или трамвай переполнен. Вот когда мы на 10-15% улучшим работу общественного транспорта, тогда можно будет вести речь о повышении тарифа. Когда люди почувствуют изменения в лучшую сторону», – сказал мэр.

Вместе с тем некоторым пассажирам все же придется раскошелиться. Речь идет о безбилетниках. Сейчас штрафы для них мизерные – 100 рублей. Мэрия планирует увеличить их кратно. За первый раз – 2500 рублей, за второй – вдвое больше. При этом не исключается, что у контролеров станет больше полномочий, чтобы штрафовать «зайцев». Кроме того, на линии могут привлекать и сотрудников Росгвардии. Меры планируются жесткие, хотя до конца неясно, сколько денег теряют транспортники из-за тех, кто не оплачивает проезд.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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