Екатеринбург пока не получил денег на транспортную реформу

В корректировке екатеринбургского бюджета-2024 не оказалось средств на масштабную транспортную реформу, которую весной объявили городские власти.

Согласно планам администрации, все перевозчики должны перейти на брутто-контракты. То есть транспортные предприятия будут получать деньги из бюджета не за количество перевезенных пассажиров, а за количество пройденных километров. Такая экономическая модель должна стабилизировать график движения и регулярность маршрутов общественного транспорта. Параллельно с этим город будет тратить деньги на обновление подвижного состава. По словам вице-мэра Рустама Галямова, стоимость транспортной реформы – 13 миллиардов рублей.

Сегодня заключение по корректировке бюджета-2024 давала профильная комиссия Екатеринбургской думы. И как выяснили депутаты, в казне по-прежнему не заложены средства на проект по переходу перевозчиков на брутто-контракты. Директор департамента финансов Анна Турунцева пояснила, что общие бюджетные расходы на транспорт увеличиваются на 1,1 миллиарда рублей. Но в основном, за счет софинансирования из вышестоящих бюджетов на закупку новых трамваев и автобусов.

«Что касается новой экономической модели [общественного транспорта], сейчас идет обсуждение участия областного правительства в этом проекте. Минфин пока не принял решение, но мы надеемся на положительный исход. Пока в городском бюджете действительно не заложено дополнительных средств на это направление», – отметила Турунцева.

Напомним, старт транспортной реформы в Екатеринбурге был запланирован на август. Первые брутто-контракты с перевозчиками будут заключаться на три года. На данный момент мэрия выполнила один пункт из своих обещаний улучшить работу общественного транспорта – в Екатеринбурге кратно повысили штрафы для безбилетников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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