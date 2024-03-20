Транспортная реформа в Екатеринбурге обойдется в 13 миллиардов рублей

Стоимость транспортной реформы в Екатеринбурге оценили в 13 миллиардов рублей, – сообщил вице-мэр Рустам Галямов. Часть денег выделит город, часть – область. «Губернатор подтвердил, что деньги будут изысканы. Во всех программах федеральных мы тоже будем участвовать», – отметил чиновник.

Один из пунктов реформы – переход на брутто-контракты. То есть частные перевозчики будут получать деньги из бюджета не за количество перевезенных пассажиров (как сейчас), а за количество пройденных по маршруту километров. Это должно стабилизировать регулярность выхода на маршруты частных автобусов.

«Качество работы транспорта – это график движения и регулярность. Два основных показателя. При переходе на брутто-контракты этого будет возможно добиться, – заявил Галямов. – Сейчас порядка 55% перевозок – частные. И они имеют выручку основную с билетов. Есть маршруты выгодные, где есть пассажиры, есть невыгодные. На выгодных маршрутах водители устраивают гонки, а не невыгодных ездят 1-2 автобуса, и регулярность страдает. При переходе на брутто-контракты не будет задачи перевезти пассажиров, а будет задача проехать то количество раз, какое описано в техническом задании. Это конкурсная процедура. Регулярность, график движения будут прописаны в конкурсе. Наша задача – контролировать график».

После перехода на брутто-контракты всю выручку перевозчики, независимо от форм собственности, будут сдавать в мэрию, а та будет оплачивать их работу. На вопрос, сколько денег сегодня приносят пассажиры и сколько мэрия будет платить перевозчикам, вице-мэр ответить не смог. «Цифра не будет полной. Транспортная работа выполняется сегодня на 70%. Минус (между тем, сколько платят пассажиры и тем, сколько будут отдавать перевозчикам) есть и будет. Наша задача – чтобы дельта сокращалась за счет правильной работы. При правильной маршрутизации пойдет увеличение пассажиропотока, – отметил Рустам Галямов. – Общественный транспорт – это социальная услуга, которая должна оказываться населению качественно. Это главный постулат. Поэтому минус будет всегда».

Старт транспортной реформы запланирован на август. Первые контракты с перевозчиками будут заключаться на 3 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube