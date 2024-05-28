Штрафы за безбилетный проезд увеличены до 2500 рублей. Зайцев будут ловить с Росгвардией

Депутаты заксо приняли в первом чтении законопроект, повышающий штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 2500 рублей.

Председатель профильного комитета Евгений Старков на пленарном заседании пояснил, что это часть транспортной реформы, анонсированной в марте главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Повышение штрафов будет способствовать наполняемости бюджета.

В ответ на вопрос депутатов, кто именно будет штрафовать зайцев, Евгений Старков заявил, что в Екатеринбурге планируется создать Центр управления пассажирскими перевозками. Он будет собирать информацию с валидаторов и датчиков, фиксирующих количество вошедших в салон пассажиров. На основе этой статистики будут выявляться маршруты с большим количеством неплатежей, и туда будут направляться рейды контролеров совместно с сотрудниками Росгвардии. «Если не ошибаюсь, такая практика была в Твери. Администрация Екатеринбурга намерена провести переговоры с Росгвардией и создать центры этим летом», – добавил Старков. Второе и третье чтение законопроекта состоится сегодня, закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как уже сообщал «Новый день», с инициативой повысить штрафы для безбилетников выступили власти Екатеринбурга . Как заявлял глава города Алексей Орлов, на некоторых маршрутах до 30% пассажиров не оплачивают поездку, что приносит большие убытки муниципальному Гортрансу. В нескольких регионах России уже действуют штрафы 2500 рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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