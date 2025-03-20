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Четверг, 20 марта 2025, 10:54 мск

Новости Екатеринбург

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До 20% пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге катаются без билета

В общественном транспорте Екатеринбурга выявляют от 15% до 20% безбилетников, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Зайцев ловят аппаратным методом на маршрутах, где ходят новые троллейбусы. Машины оснащены счетчиками пассажиров – на табло появляется информация, сколько человек находится в салоне и сколько из них не оплатили проезд. В других видах транспорта, где нет кондукторов, периодически проходят проверки. В скором времени такие рейды контролеров будут организованы совместно с Росгвардией, уточнили в городской администрации.

Напомним, в июне 2024 года в Свердловской области приняли закон, согласно которому штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте кратно вырос – со 100 рублей до 2500 рублей. Доходы от уплаты штрафов поступают в местный бюджет. Однако в мэрии не смогли ответить, какую сумму заработал город на ловле зайцев в прошлом году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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