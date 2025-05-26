Летом из троллейбусов исчезнут кондукторы

В Екатеринбурге кондукторов в троллейбусах летом заменит техника. Как рассказали «Новому Дню» сотрудники ТТУ, это может произойти уже с 1 августа. Информацию о планах по переходу на бескондукторную систему подтвердили в пресс-службе мэрии, но сроков не назвали.

Когда это произойдет, людей заменят валидаторы. Следить за тем, как оплачивают проезд, будут контролеры.

Ранее штрафы за безбилетный проезд в Екатеринбурге были увеличены до 2,5 тысячи рублей. Отметим, по данным мэрии, в общественном транспорте ездит, в среднем, 15-20% безбилетников. Как будет организовано принуждение к оплате штрафов, пока неясно.

«Это вопрос на перспективу. Однозначно никого без работы не оставим, будем предлагать альтернативу, возможно, будем переводить кондукторов на другие виды деятельности, например, контролером. Но повторюсь, что об увольнении речи не идет, все будут трудоустроены на достойные места», – ранее в интервью «Новому Дню» говорил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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