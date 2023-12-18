Убытки Гортранса планируют покрыть за счет штрафов безбилетников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал повышение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. С такой инициативой город обратился в Свердловское заксобрание.

По мнению градоначальника, доходы от штрафов позволят Гортрансу направить дополнительные средства на повышение зарплат персонала, и таким образом удастся решить проблему дефицита кадров. Сейчас водители и кондукторы «бегут» работать на большие стройки, где платят больше. Например, наблюдается отток кадров на строительство магистрали Казань – Екатеринбург.

«Но эти стройки завершатся, люди вернутся назад. В этом году мы на 13% уже повысили зарплату. И за два месяца приняли 71 нового сотрудника на должности водителей и кондукторов. Также рассматриваем возможность перехода на бескондукторную систему. Мы намерены увеличить штраф за безбилетный проезд. Сегодня 100 рублей, а во всех крупных городах до 2-2,5 тысячи рублей. Люди должны платить за проезд, это не такая уж высокая стоимость – 33 рубля. На некоторых маршрутах у нас до 30% пассажиров едут без оплаты проезда, это большие потери для Гортранса. Поэтому мы выходим с такой инициативой в заксобрание. Надеюсь, что областные депутаты нас поддержат, с губернатором мы уже обсуждали этот вопрос», – сообщил на пресс-конференции Алексей Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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