В Гортрансе будут предлагать льготную ипотеку для привлечения водителей

В администрации Екатеринбурга нашли способ решить проблему дефицита кадров в Гортрансе. Водителям муниципального предприятия будут предлагать льготную ипотеку. Мэрия сейчас ведет переговоры с застройщиками, сообщил глава города Алексей Орлов на заседании думы.

По словам мэра, Гортранс получил субсидию из бюджета в размере 300 миллионов рублей на погашение долгов по налогам и за электроэнергию. Также городские власти хотят стабилизировать финансовое состояние предприятия за счет кратного увеличения штрафов за безбилетный проезд. Также рассматривается возможность возвращения бюджетной компенсации выпадающих доходов муниципального транспорта за провоз льготников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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