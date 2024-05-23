Профильный комитет заксо одобрил повышение штрафов для зайцев до 2500 рублей

Профильный комитет заксо сегодня одобрил законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд в городском общественном транспорте со 100 до 2500 рублей.

Как сообщает пресс-служба заксо, комитет рекомендовал принять законопроект сразу в трех чтениях на пленарном заседании, которое состоится 28 мая 2024 года.

Напомним, с инициативой повысить штрафы для безбилетников выступили власти Екатеринбурга. Как заявлял глава города Алексей Орлов, на некоторых маршрутах до 30% пассажиров не оплачивают поездку, что приносит большие убытки муниципальному Гортрансу.

В нескольких регионах России уже действуют штрафы 2500 рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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