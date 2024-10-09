Екатеринбург до конца года купит 30 новых больших автобусов

Администрация Екатеринбурга до конца 2024 года закупит 30 новых автобусов, а в феврале 2025 года они выйдут на маршруты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

По словам мэра, уже объявлен конкурс на поставку в лизинг 12 автобусов-«гармошек». Это машины особо большого класса, которые максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти больше пассажиров. Сегодня же администрация Екатеринбурга разместит еще один конкурс – на закупку 18 экологичных автобусов большого класса. Вместимость салона такой модели до 90 человек.

«Обновление подвижного состава в Екатеринбурге – процесс постоянный. Начиная с 2020 года город получил 182 современных автобуса. А на следующей неделе определится победитель конкурса на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом», – добавил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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