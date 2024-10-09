российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 октября 2024, 08:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбург до конца года купит 30 новых больших автобусов

Администрация Екатеринбурга до конца 2024 года закупит 30 новых автобусов, а в феврале 2025 года они выйдут на маршруты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

По словам мэра, уже объявлен конкурс на поставку в лизинг 12 автобусов-«гармошек». Это машины особо большого класса, которые максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти больше пассажиров. Сегодня же администрация Екатеринбурга разместит еще один конкурс – на закупку 18 экологичных автобусов большого класса. Вместимость салона такой модели до 90 человек.

«Обновление подвижного состава в Екатеринбурге – процесс постоянный. Начиная с 2020 года город получил 182 современных автобуса. А на следующей неделе определится победитель конкурса на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом», – добавил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Троллейбусный парк Екатеринбурга обновится наполовину

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,