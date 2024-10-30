ФАС подтвердила право «Синары» на поставку Екатеринбургу 50 троллейбусов

Муниципальный контракт, который заключила администрация Екатеринбурга с «Синарой» на поставку 50 троллейбусов, признан законным.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев жалобу вологодской «Транс-Альфы», признала ее несостоятельной. Это значит, что по контракту «Синара» должна до 10 декабря поставить в город 50 троллейбусов, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Как уже писал «Новый День», неделю назад поставка троллейбусов для нужд Екатеринбурга оказалась под угрозой срыва, закупкой заинтересовалась ФАС. Определение поставщика было приостановлено по жалобе торгового дома «Транс-альфа», участника конкурса.

Компания из Вологды предлагала поставку троллейбусов, однако получила отказ – в мэрии Екатеринбурга посчитали, что фирма предложила модели троллейбусов, не соответствующие нужным ТТХ. В итоге конкурс выиграла «Синара», которая должна поставить к 10 декабря 50 троллейбусов и получить за это 1,63 млрд рублей.

Источники в администрации Екатеринбурга отмечают, что с вологодским поставщиком уже работали, однако в мэрии остались недовольны им. В прошлом году компания одержала победу в конкурсе на поставку одного троллейбуса, но его привезли с задержкой в три месяца, к тому же треть срока он был в ремонте, сломалась как раз система автономного хода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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