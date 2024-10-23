Поставка троллейбусов в Екатеринбург под угрозой – конкурсом заинтересовалась ФАС

Поставка 50 троллейбусов с автономным ходом для нужд Екатеринбурга под угрозой срыва, закупкой заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Определение поставщика приостановлено по жалобе, ее подало «Торговый дом «Транс-альфа», участник конкурса.

Компания из Вологды предлагала поставку троллейбусов, однако получила отказ – в мэрии Екатеринбурга посчитали, что фирма предложила не те модели троллейбусов, не соответствующие нужным ТТХ. В частности, речь шла об окнах в транспорте, они отличались от требований заявки. В итоге конкурс выиграла «Синара», которая должна поставить к 10 декабря 50 троллейбусов и получить за это 1,63 млрд рублей. Но из-за жалобы «Транс-Альфы» поставка под угрозой.

В пятницу, 25 октября, антимонопольщики будут изучать жалобу и принимать решение. Между тем, источники в администрации Екатеринбурга отмечают, что с вологодским поставщиком уже работали, однако в мэрии остались недовольны им. В прошлом году компания одержала победу в конкурсе на поставку одного троллейбуса, но его привезли с задержкой в три месяца, к тому же треть срока он был в ремонте, сломалась как раз система автономного хода.

Отметим, что еще в середине 2010-х мэрия заключала договор с вологодскими поставщиками, но и тогда отношения не сложились. Как пишет 66.ру, тогда по контракту «Транс-Альфа» должен был поставить 30 троллейбусов, но выдал только 12.

Екатеринбург, Елена Сычева

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