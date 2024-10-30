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Среда, 30 октября 2024, 14:29 мск

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Алексей Орлов: «Я регулярно пользуюсь общественным транспортом»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что регулярно пользуется общественным транспортом, а все сложности с нехваткой водителей или современного подвижного состава уже решаются, и в скором времени горожане заметят улучшение.

«Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Этот вопрос поднимался, когда в Совете Федерации проходили дни Свердловской области… Мы в этой ситуации разбирались, абсолютно принимаем то, что сказала Валентина Ивановна (Матвиенко) – обратить на это особое внимание. И мы для улучшения транспортного обслуживания делаем очень многое. Дважды повышали заработную плату сотрудникам Гортранса, и по итогам последнего месяца у нас впервые за много лет не было убыли состава персонала, наоборот, добавилось пять человек», – сказал журналистам Алексей Орлов.

Глава добавил, что сегодня будет заключен договор на поставку 50 новых троллейбусов, подписание которого немного задержалось из-за жалобы в ФАС одного из участников закупки. В ближайшее время в администрации решат, на какие маршруты поставить новые машины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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