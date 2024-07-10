Подписано соглашение о закупке для Екатеринбурга 80 новых трамваев

Сегодня на площадке «Иннопрома» губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, и.о. главы Верхней Пышмы Марина Ряжкина и гендиректор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов подписали соглашение о развитии городского электрического транспорта. В рамках соглашения будут реализованы два проекта – один в Екатеринбурге, другой – в Верхней Пышме.

Как сообщили в ДИПе, в Екатеринбурге за 2025-2027 годы планируется построить 24,5 километра и реконструировать 1,7 километра трамвайных путей, закупить 60 трехсекционных и 20 двухсекционных трамваев, а также построить трамвайное депо и три тяговые подстанции.

Для Верхней Пышмы купят 19 односекционных трамваев, построят 15 километров трамвайных путей и две тяговых подстанции. Кроме того, в проект входит перспективное продление линии до Среднеуральска.

Ранее в рамках сотрудничества Свердловской области и компании «Мовиста» был реализован проект «Верхнепышминский трамвай». Это первая в истории современной России междугородная трамвайная линия, соединяющая Екатеринбург и его город-спутник – Верхнюю Пышму. «Маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма скоро исполнится два года, и его популярность среди пассажиров постоянно растет. За первое полугодие 2024 года пассажиропоток увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», – сказал генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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