Плата за проезд снизится на 13 рублей

С 10 октября по 31 декабря 2024 года в Екатеринбургском общественном транспорте (кроме метро) можно будет платить за проезд всего 20 рублей вместо 33.

Как сообщил глава города Алексей Орлов, это станет возможным благодаря совместной акции администрации Екатеринбурга и Национальной системы платежных карт (НСПК).

Работать это будет так. В транспорте появятся таблички с QR-кодами и NFC-метками, пассажирам надо будет сканировать код с помощью смартфона. Разницу в стоимости транспортным компаниям возместит НСПК. При оплате проезда через СБП билет будет стоить не 33, а 20 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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