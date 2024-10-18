Перевозчики согласились на проезд по QR-коду

В Екатеринбурге 4 коммерческих перевозчика после переговоров с мэрией согласились на акцию, которая позволяет пассажирам сэкономить 13 рублей на проезде. Теперь во всех автобусах должны появиться таблички с QR-кодом. Об этом «Новому Дню» сообщили в мэрии.

Ранее «Новый День» писал, что с 10 октября по 31 декабря 2024 года в Екатеринбургском общественном транспорте (кроме метро) можно будет платить за проезд по QR-коду всего 20 рублей вместо 33. Это совместная акция администрации Екатеринбурга и Национальной системы платежных карт (НСПК). Однако перевозчики «Пегас», «Авто-Ном», «УралТрейд» и «Авто Гамма» отказались принимать плату за проезд по QR-коду. В автобусах № 043, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 55, 62, 68, 70, 72, 77, 78, 80, 81, 87, 89, 94, 98 убрали таблички с QR-кодом и требовали платить полные 33 рубля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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