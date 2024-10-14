Перевозчики отказались принимать плату за проезд по QR-коду

В Екатеринбурге 4 коммерческих перевозчика отказались от акции администрации города и НСПК, которая позволяет сэкономить 13 рублей на проезде по QR-коду.

Так, в автобусах № 043, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 55, 62, 68, 70, 72, 77, 78, 80, 81, 87, 89, 94, 98 убрали таблички с QR-кодом и требуют платить полные 33 рубля.

В мэрии уточнили, что с перевозчиками проводится работа: «С «Пегасом», «Автономом» и «УралТрейдом» были переговоры сегодня, они сделают наклейки, развесят, до конца недели решится вопрос. С «Автогамма» планируется провести встречу на днях».

Как ранее писал «Новый День», с 10 октября по 31 декабря 2024 года в Екатеринбургском общественном транспорте (кроме метро) можно будет платить за проезд всего 20 рублей вместо 33 по QR-коду. За сутки льготным проездом воспользовались 22,4 тысячи раза, уральцы сэкономили таким образом порядка 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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