За сутки екатеринбуржцы сэкономили на проезде 300 тысяч

В Екатеринбурге со вчерашнего дня действует скидка на оплату проезда в общественном транспорте по QR-коду – вместо 33 рублей поездка обойдется в 20. Разницу компенсирует Национальная система платежных карт. Канал «Екатеринбург. Главное», связываемый с мэрией Екатеринбурга, сообщил, что за сутки льготным проездом воспользовались 22,4 тысячи раза, уральцы сэкономили таким образом порядка 300 тысяч рублей.

Правда, на то, чтобы сэкономить, нужны время и некоторая сноровка. Так, со вчерашнего дня пассажиры общественного транспорта сообщают, что не во всех автобусах, трамваях и троллейбусах есть коды, а там, где есть, во время часа пик не всем удается до них дотянуться, чтобы отсканировать.

«Мне потребовалось 10 минут, чтобы отсканировать QR-код, через приложения банков не сканировалось – у меня Сбер и Т-банк, попробовала через камеру – меня перекидывало в старое приложение Сбера, пришлось его удалить, поставить новое, в общем, квест еще тот», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Дарья.

Напомним, льгота будет действовать до конца года на наземном общественном транспорте.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube