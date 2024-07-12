Власти Екатеринбурга выделили 2,7 миллиарда рублей на обслуживание трамваев и троллейбусов

Администрация Екатеринбурга рассказала об этапах транспортной реформы, которая стартует с 1 августа.

На днях на торги были выставлены все 18 брутто-контрактов на полугодовое обслуживание маршрутов электротранспорта. Семь контрактов рассчитаны на троллейбусы, их общая сумма достигает 764,6 миллиона рублей, а 11 контрактов – на трамваи, общая сумма составила 1,975 миллиарда рублей. Общий объем выделенных бюджетных средств составил 2 млрд 740 млн 489 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. Со следующей недели комитет по транспорту приступит к обсуждению брутто-контрактов для автобусов.

Напомним, по новым условиям перевозчики будут получать бюджетные деньги за количество пройденных километров по маршруту, а не за число перевезенных пассажиров. В системе брутто-контрактов на обслуживание маршрутов уйдет в два раза больше денег, чем составляет выручка за продажи билетов. Ранее вице-мэр Рустам Галямов пояснил, что разницу покроют средства городского и областного бюджетов в формате 50/50.

Для контроля за графиком движения общественного транспорта создается новая структура – Центр управления перевозками (ЦУП). «Сейчас каждое депо работает со своей диспетчерской службой. Если по какой-то причине встала трамвайная линия (например, обесточена), то для того чтобы усилить автобусное движение на пустующем направлении и обеспечить трафик пассажиропотока, потребуется значительное время на перестройку автобусных маршрутов: сначала одна диспетчерская должна обратиться к другой, а потом искать варианты перераспределения транспорта. Появление ЦУП позволит обойти эту и многие другие проблемы за счет единой системы координации всего комплекса городского общественного транспорта – троллейбусов, трамваев и автобусов», – объяснили в мэрии.

В ЦУП будут переведены специалисты из диспетчерских и аналитических отделов депо, а сами депо ликвидируют. В здании, где разместится новая служба, сейчас завершается ремонт. В мэрии отметили, что ЦУП заработает в тестовом режиме еще до конца августа.

Также до конца 2024 года власти Екатеринбурга планируют закупить 50 троллейбусов, 30 автобусов и 25 трамваев. «Основная задача муниципалитета – найти предприятия, которые смогут осуществить хотя бы частичные поставки, так как в большинстве случаев все вагоны раскуплены на полгода-год вперед», – заявили в мэрии.

Что касается продления трамвайной ветки из Академического до центра города, до конца августа будет заявлен конкурс на заключение концессионного соглашения. Де-факто концессионер уже определен, это федеральная компания «Мовиста», с которой было подписано соглашение на выставке «Иннопром».

Помимо прокладки трамвайных путей проект подразумевает реконструкцию 1,7 километра уже существующих рельсов, строительство 3 тяговых подстанций и депо, а также приобретение 20 двухсекционных и 60 трехсекционных трамваев. Срок действия соглашения будет рассчитан на 20 лет. Также предполагается, что концессионер будет обслуживать два новых трамвайных маршрута: Академический – ЦПКиО (по проспекту Ленина) и Академический – ЖД вокзал (по улице Челюскинцев).

В мэрии намекнули и на сроки реализации транспортной реформы. «Специалисты отмечают, что мгновенного эффекта ждать не стоит. Развитие системы до работы в штатном режиме займет до двух лет», – сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/831792.html

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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