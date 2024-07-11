На транспортную реформу в Екатеринбурге понадобится дополнительно 6 миллиардов рублей

Переход на брутто-контракты в системе общественного транспорта Екатеринбурге будет финансироваться за счет средств городского и областного бюджетов в формате 50 на 50. Об этом достигнута договоренность с губернатором Евгением Куйвашевым, сообщил «Новому Дню» вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, по брутто-контрактам перевозчикам из бюджета оплачивается количество пройденных километров по маршруту, при этом вся выручка от продажи билетов перечисляется в казну. Реформу запустят с 1 августа 2024 года сначала на троллейбусных маршрутах, а затем подключат трамваи и автобусы (в том числе коммерческие).

Общая стоимость транспортной реформы оценивается в 13 миллиардов рублей. По словам Галямова, в прошлом году выручка от продажи билетов в общественном транспорте Екатеринбурга составила около 7 миллиардов рублей. Недостающие 6 миллиардов будут покрываться за счет бюджетов. Таким образом, Екатеринбургу транспортная реформа в чистом виде обойдется в 3 миллиарда рублей, а еще 3 миллиарда должна добавить область.

Рустам Галямов вновь заверил, что власти города не будут поднимать стоимость проезда в ближайшее время. Более того, проездные станут дешевле. По условиям брутто-контрактов, перевозчики должны соблюдать расписание и интервал движения на маршрутах. В случае опоздания транспорта на линии более чем на 15 минут (за исключением форс-мажора) оплаты не будет. Следить за регулярностью маршрутов будет служба контроля Центра управления перевозками.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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