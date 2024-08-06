Дума Екатеринбурга скорректировала бюджет в связи с транспортной реформой

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли поправки в муниципальный бюджет на текущий год и плановый период.

Доходы бюджета на 2024 год увеличили на 1 млрд 184 млн 776 тысяч рублей, на 2025 год – на 2 млрд 794 млн 871 тысячу рублей; на 2026 год – на 2 млрд 822 млн 821 тысячу рублей. Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» увеличены на те же суммы.

Как пояснили в пресс-службе думы, дополнительные доходы город получит при переходе на систему заключения брутто-контрактов с перевозчиками.

Схема расчетов с компаниями (электротранспорт) изменилась с 1 августа. Все деньги от продажи билетов в трамваях и троллейбусах теперь поступают в бюджет Екатеринбурга. В свою очередь предприятия будут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за километры, которые проехал транспорт.

Это позволит решить сразу несколько задач. Например, улучшить условия труда специалистов и привлечь новых. В июле нехватка водителей в «Гортрансе» составила порядка 43 %, а кондукторов – 60 %. Ожидается, что повышение зарплат специалистов начнется в сентябре. В общей сложности их доходы должны вырасти на треть: зарплата водителей превысит 80 тысяч рублей, кондукторов – 62 тысячи рублей. Также должно увеличиться количество транспорта на маршрутах, а время ожидания для горожан сократится. С октября на систему брутто-контрактов планируется перевести и автобусы.

Как отметил председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, для того чтобы горожане почувствовали качественные изменения в работе транспорта, потребуется время: «Первый шаг сделан. Но нужно еще долго и много работать, чтобы улучшить работу пассажирского транспорта в нашем городе. Чудес не бывает: сразу, как по мгновению волшебной палочки, ничего не изменится. В первую очередь транши нам помогут поднять зарплату водителям, а значит – укомплектовать штат».

Как уже сообщал «Новый День», в системе брутто-контрактов на обслуживание маршрутов уйдет в два раза больше денег, чем составляет выручка за продажи билетов. Ранее вице-мэр Рустам Галямов пояснил, что разницу покроют средства городского и областного бюджетов в формате 50/50.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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