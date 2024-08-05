Бюджет Екатеринбурга увеличат в связи с транспортной реформой

В Екатеринбургскую городскую думу поступил проект поправок к бюджету 2024 года и планового периода 2025-2026 гг.

Как сообщается в пояснительной записке, поправки связаны с переходом на новую систему заключения муниципальных контрактов на перевозку пассажиров общественным транспортом.

Доходы городской казны на 2024 год предлагается увеличить на 1 млрд 184 млн 776 тысяч рублей, на 2025 год – на 2 млрд 794 млн 871 тысячу рублей; на 2026 год – на 2 млрд 822 млн 821 тысячу рублей.

Расходы бюджета по подразделу 0408 «Транспорт» будут увеличены на те же суммы.

Общий объем доходов городского бюджета после корректировки составит 76 млрд 017 млн 982 тысячи рублей, расходов – 79 млрд 994 млн 651 тысячу рублей, дефицит – 3 млрд 976 млн 669 тысяч рублей, или 11,2 процента объема доходов бюджета города.

Как уже сообщал «Новый День», по новым условиям муниципальных контрактов перевозчики будут получать бюджетные деньги за количество пройденных километров по маршруту, а не за число перевезенных пассажиров. В системе брутто-контрактов на обслуживание маршрутов уйдет в два раза больше денег, чем составляет выручка за продажи билетов. Ранее вице-мэр Рустам Галямов пояснил, что разницу покроют средства городского и областного бюджетов в формате 50/50.

Завтра в 10:00 поправки в бюджет рассмотрят на внеочередном заседании комиссии ЕГД по городскому хозяйству, в 10:30 – комиссии по бюджету.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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