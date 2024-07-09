Общественный транспорт на брутто-контрактах будет в два раза убыточнее

Администрация Екатеринбурга объявила первый конкурс на заключение брутто-контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте. За обслуживание двух троллейбусных маршрутов «Гортранс» получит из муниципального бюджета 115,4 миллиона рублей. Речь идет о троллейбусах №25 «Ботаническая – Академическая» и №36 «Химмаш – Академическая». Контракт рассчитан на полгода – с 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года. По расчетам мэрии, общий пробег двух троллейбусных маршрутов за этот период составит свыше 384 тысяч километров.

Переход на брутто-контракты – главный этап транспортной реформы, объявленной главой города Алексеем Орловым. В этой системе перевозчики получают деньги из бюджета не за количество перевезенных пассажиров, а за количество пройденных километров по маршруту. При этом выручка за проданные билеты в полном объеме перечисляется в городскую казну. Согласно документам на портале госзакупок, выручка от продажи билетов на троллейбусных маршрутах №25 и №36 за шесть месяцев составит 49,4 миллиона рублей. Это означает, что городские власти будут тратить на общественный транспорт в два раза больше денег, чем получать взамен. При этом в проекте контракта прописано, что оплата за рейсы не будет производиться в случае пропуска остановок или отклонениях в расписании движения.

Напомним, сначала на брутто-контракты перейдет весь наземный электрический транспорт, и только потом автобусные маршруты, в том числе коммерческие. Как ранее отмечал мэр Алексей Орлов, полномасштабный запуск транспортной реформы планируется на 1 октября 2024 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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