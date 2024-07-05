Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге первыми перейдут на брутто-контракты

С 1 августа трамваи и троллейбусы Екатеринбурга переводятся на брутто-контракты. Это означает, что перевозчики будут получать из бюджета деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за количество пройденных километров по маршруту. Выручка за проданные билеты будет перечисляться муниципальному заказчику в полном объеме. Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Игорь Сутягин.

Переход общественного транспорта на брутто-контракты – один из этапов большой транспортной реформы, которую мэрия анонсировала в конце 2023 года. Вслед за трамваями и троллейбусами новые требования к услугам по перевозке пассажиров распространятся на автобусы, в том числе коммерческих перевозчиков. Городские власти полагают, что изменение системы оплаты муниципальных контрактов позволит стабилизировать график движения общественного транспорта в Екатеринбурге.

Как ранее отмечал мэр Алексей Орлов, полномасштабный запуск транспортной реформы планируется на 1 октября 2024 года. Второй важной частью преобразований станет обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного управлений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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