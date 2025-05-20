В Екатеринбург возвращаются автобусы-гармошки

Администрация Екатеринбурга подписала муниципальный контракт с компанией «Автотехком» на поставку 15 автобусов-гармошек. Поставщик был определен по итогам аукциона, сообщили в пресс-службе мэрии.

Планируется, что автобусы большой вместимости начнут курсировать по городским улицам уже в августе. Их выпустят на маршруты № 49 (ЖБИ – «Мега») и № 51 (Академика Ландау – Елизавет). Новые машины работают на газомоторном топливе и могут вмещать более 150 пассажиров.

Напомним, в Екатеринбурге до середины 2010-х ходили двухсоставные автобусы «Икарус», которые со временем проиграли конкуренцию более мобильным маршруткам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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