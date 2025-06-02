В Екатеринбурге до конца года уберут старые троллейбусы с маршрутов

В Екатеринбурге до конца 2025 года полностью обновят подвижной состав троллейбусов.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», в рамках корректировки бюджета заложены дополнительные средства на приобретение еще 50 новых машин. «Это позволит выпускать 150 троллейбусов в день и не отправлять на улицу старый, отработавший свой век транспорт. Ожидается, что это произойдет до конца 2025 года. Новые троллейбусы будут без удлиненного автономного хода – так город сможет закупить больше этих машин», – говорится в сообщении.

Напомним, первые партии троллейбусов были закуплены в 2024 году, когда в городе объявили масштабную транспортную реформу. Также власти Екатеринбурга в ближайшее время собираются приобрести 15 трехсекционных трамваев и 15 автобусов-гармошек большой вместимости.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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