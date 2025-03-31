Власти Екатеринбурга потратят 2,7 миллиарда рублей на закупку новых трамваев

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на поставку новых трамвайных вагонов. По данным портала госзакупок, на это будет потрачено почти 2,7 миллиарда рублей.

«Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжает свое развитие. Как и планировали, объявили закупку 15 трехсекционных трамваев. Коммерческие предложения есть от всех предприятий-производителей. Победитель будет определен по результатам конкурсных процедур», – сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

В техзадании описаны требования к общественному транспорту: низкопольные вагоны должны быть оборудованы кондиционерами, климат-контролем, табло и USB-разъемами. Вместимость одного трамвая – более 150 пассажиров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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