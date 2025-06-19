На главной площади Екатеринбурга устроят летний фестиваль (ФОТО)

С площади 1905 года вновь надолго уберут парковку. Как сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в июле здесь начнется фестиваль «Лето на площади». Локацию превратят в общественное пространство – с деревьями и скамейками.

«Все конструкции легко монтируются, поэтому территорию в кратчайшие сроки можно приспособить для спортивных мероприятий, выставок, концертов и ярмарок. Концепцией фестиваля занимается команда парка Маяковского», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Городские власти считают, что опыт организации катка на площади был очень успешным. За несколько месяцев площадку посетили около 80 тысяч человек. Летний фестиваль также должен стать точкой притяжения горожан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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