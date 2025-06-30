Екатеринбург за сутки лишился 2000 парковочных мест в центре. Где и почем теперь ставить машину? (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в центре резко стало не хватать парковочных мест. Причина – закрытие площади 1905 года под фестиваль «Лето на площади» (до конца сентября) и временное закрытие «Гринвича» со всей инфраструктурой (точные сроки открытия торгового центра и его парковок пока не называются). В понедельник утром автомобилисты Екатеринбурга таким образом лишились более 2000 парковочных мест в центре города. На площади 1905 года, по данным мэрии, могут вставать 250 автомобилей, а в «Гринвиче» – более 1800 машин.

Все муниципальные парковочные места как правило и без того забиты, сегодня в районе станции метро «Геологическая» к 9 часам утра было занято почти все. «Удалось ближайшую платную муниципальную парковку найти возле «Юности», – рассказал «Новому Дню» автомобилист Максим.

С платными частными парковками тоже непросто – там, где места все-таки есть, цены оказались недемократичными. Так, в «Пассаже» до полутора часов парковка бесплатная, после – 500 рублей час. В ТЦ «Европа» стоимость часа составляет 200 рублей. В ТЦ «Дубровин» готовы сдать парковочные места также по 200 рублей в час, либо от 18 тысяч рублей в месяц. В Ельцин-центре час парковки обойдется в 400 рублей. Парковка на Попова, 6, обойдется в 100 рублей за час, 400 рублей за 8 часов или 700 рублей за сутки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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