Парковку на площади 1905 года закроют на три месяца

Парковку на площади 1905 года закроют на три месяца – с 29 июня по 29 сентября. Там будет проходить фестиваль «Лето на площади», оператором проекта будет команда парка Маяковского. Пространство преобразится в рекреационную зону – там поставят скамейки, появятся зоны с песком, шезлонги и качели, разместят деревья.

Также на площади смонтируют быстровозводимые конструкции для проведения выставок, концертов и ярмарок.

Напомним, зимой площадь 1905 года закрывали на несколько месяцев – там организовывали каток, а ледовый городок с прошлого сезона переехал на Плотинку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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