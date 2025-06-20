Парковку на площади 1905 года закроют на три месяца – с 29 июня по 29 сентября. Там будет проходить фестиваль «Лето на площади», оператором проекта будет команда парка Маяковского. Пространство преобразится в рекреационную зону – там поставят скамейки, появятся зоны с песком, шезлонги и качели, разместят деревья.
Также на площади смонтируют быстровозводимые конструкции для проведения выставок, концертов и ярмарок.
Напомним, зимой площадь 1905 года закрывали на несколько месяцев – там организовывали каток, а ледовый городок с прошлого сезона переехал на Плотинку.
Екатеринбург, Елена Сычева
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