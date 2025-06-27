Самый популярный ТРЦ Екатеринбурга «Гринвич» останавливает работу. Причина

Самый большой и популярный ТРЦ Екатеринбурга «Гринвич» принял решение приостановить работу. Его двери закроются для посетителей 30 июня. Руководство ТРЦ поясняет – необходимо провести все системы центра в соответствие с современными стандартами – для безопасности посетителей и сотрудников.

«Данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы, и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам.

Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать срок простоя.

Информация о дате возобновления работы будет размещена на наших официальных ресурсах. Мы приносим извинения арендаторам и посетителям за временные неудобства и благодарим за понимание. Безопасность является нашим абсолютным приоритетом», – пояснили в администрации «Гринвича».

Екатеринбург, Елена Васильева

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