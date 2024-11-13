Торговый центр «Гринвич» отмечает 20-летие

Крупнейший в Екатеринбурге торговый центр – «Гринвич» – отмечает 20-летний юбилей. 12 ноября в уральской столице для посетителей открылась его первая из пяти имеющихся на данный момент очередей.

«Гринвич» располагается в районе улиц 8 Марта, Радищева и Вайнера. И еще до революции здесь находились рыночные ряды.

Что было до революции

Улица 8 Марта до того, как получить это имя в 1928 году, называлась по-разному – Турчаниновской, Метлинской, Уктусской першпективной. Недолгое время после революции она носила имя Троцкого.

На этой улице и сегодня (на участке от современной Малышева до Радищева) сохранились купеческие особняки, а заканчивалась Уктусская Хлебной площадью (территория нынешнего дендропарка). В плане Екатеринбурга начала XIX века место отводилось под жилую застройку, однако после пожара решено было открыть здесь рынок. Он появился 1825 году, а официальный статус рыночной площади Хлебная приобрела в 1829-м.

Помимо собственно торговых рядов тут были и увеселительные учреждения – паноптикум, кунсткамера, балаганы. «В первой половине XIX столетия на площади проходили публичные экзекуции преступников по приговору суда. Время от времени напротив здания, где сейчас Дом техники и Дом крестьянина, сооружался деревянный помост для эшафота, окрашенный в черный цвет. Здесь происходили жестокие расправы с людьми, наказания ударами плети или кнута. Расправу производил специальный палач, обычно каторжник с «рваными ноздрями», – пишет журналист Д. Владимирский в газете «Вечерний Свердловск» от 21 марта 1960 года. – После реформы 1861 года экзекуции прекратились. На этом месте выстроили часовню. Базар шумел по-прежнему и даже еще больше, так как в это время Екатеринбург становится центром торгового обмена между промышленными и сельскохозяйственными районами Урала. На Хлебной площади, по данным справочника «Екатеринбург» изд. 1889 г., было 16 хлебных лабазов и лавок. П.П. Бажов в своей книге «Дальнее – близкое» отмечает, что там с правой стороны стояли ряды деревянных лавок, где торговали зерном и мучными товарами. Тут же в стороне от деревянных рядов – длинный сарай «Обжорный ряд». Против Хлебного рынка Уктусская улица шла односторонкой. Здесь торговали железом. Дальше были мучные ряды, но уже в каменных помещениях (как раз на месте нынешнего «Гринвича», – прим. ред.). Таким образом, влияние Хлебной площади простиралось и дальше».

После революции

Площадь и рынок продолжали работать и после революции, пока в 20-х годах ХХ века не случился пожар, который уничтожил все постройки. Территорию передали юным мичуринцам, которые разбили на этом месте сад, знакомый екатеринбуржцам как нынешний дендрарий на улице 8 Марта. Кстати, в часовне Александра Невского, которую построили в саду в 1861 году в честь отмены крепостного права, в советское время хранили садовый инвентарь – грабли, лопаты, ведра и прочее.

Что касается территории напротив, той, где были расположены мучные ряды, то торговое прошлое, кажется, не дало себя забыть. В 1972 году на этом месте, в здании № 46 по улице 8 Марта, открылся первый в Свердловске универсам – причем с самообслуживанием. Ходили байки о том, что дела у него шли не очень из-за частых случаев воровства, т.к. товары лежали в свободном доступе на стеллажах, и ушлые свердловчане выносили их под полами одежды, куда якобы даже подшивали специальные карманы. Так это или нет, но универсам проработал до 1992 года и больше всего запомнился очередями. «В советские годы там продавали самое лучшее мороженое в бумажных стаканчиках в киоске, это было в 70-е, а в 80-х стали продавать кур гриль прямо из печки. Очереди стояли на весь квартал – это было невиданное зрелище в Свердловске», – рассказал хранитель музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

По воспоминаниям свердловчан, записанным на портале 1723.ru, в конце 1980-х очереди были огромными – по 500-1000 человек, входы к универсаму были разделены специальными тоннелями, чтобы люди проходили упорядоченно, а не ломились в магазин толпой, а для поддержания порядка в очереди на улице 8 Марта нередко приходилось дежурить сотрудникам милиции.

Постперестроечный Свердловск-Екатеринбург

В 1972 на месте универсама открылся торговый центр «Мария», проработавший до 2001 года. Затем здесь открылся магазин «Купец».

Кстати, рядом планировалось построить ЦУМ – и несколько лет на том месте, где сейчас находится вторая очередь «Гринвича», были вбиты сваи, однако по каким-то причинам стройка центрального универмага так и не началась – вместо этого в середине 2000-х здесь стали строить «Гринвич». Вторую очередь ТРЦ (первой стал «Купец») открыли в 2006 году. Помимо «Купца», который пользовался большой популярностью у горожан (в том числе у тех, кто проживал центре города, – это был единственный продуктовый на всю округу, – прим. ред.), в ТЦ продавали товары повседневного спроса, одежду, видео- и аудио-продукцию и так далее. Также работал и большой фуд-корт «Пир».

О новом бренде «Гринвич» на торговом рынке Екатеринбурга было заявлено в конце 2005 года, а обновленный ТРЦ был открыт 27 апреля 2006 года, после объединения первой и второй очередей.

В 2010-х «Гринвич» рос в квартале Куйбышева – Вайнера – Радищева – 8 Марта. Третья очередь ТРЦ «Гринвич» площадью 100 тыс. кв. м была открыта 17 декабря 2009 года.

Четвертая начала работу 21 марта 2014 года. Жителям, в частности, он запомнился открытием огромного гипермаркета «Гипербола», заменившего «Купец».

Пятая очередь «Гринвича» площадью 65 тыс. кв. м открылась 16 декабря 2016 года и стала завершающей для всего ТРЦ.

На сегодняшний день «Гринвич» остается крупнейшим ТРЦ Урала – его общая площадь составляет около 300 тыс. кв. м.

Екатеринбург, Елена Васильева

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