«Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл китайский «Куньлунь» со счетом 2:1, продлив победную серию до 11 матчей.

Игра состоялась в подмосковном Мытищах. Первый период прошел без голов, а во втором периоде смог отличиться Андрей Обидин – после точного паса Степана Хрипунова екатеринбургский нападающий бросил почти с острого угла, и шайба, отскочив от штанги, попала в сетку. «Куньлунь» смог отыграться в третьем периоде, реализовав большинство – шайбу забил Кайл Рау. При счете 1:1 игра перешла в овертайм, где ключевым моментом стало удаление игрока китайской команды. «Автомобилисту» понадобилось всего 25 секунд в формате «4 на 3», чтобы забить решающий гол. Победная шайба на счету капитана команды Анатолия Голышева.

«Автомобилист» не проигрывает с 5 января 2025 года и возглавляет индекс силы команд КХЛ. Сейчас екатеринбургский клуб находится на втором месте Восточной конференции. Следующий матч команда Николая Заварухина проведет с прямым конкурентом за высокое место в турнирной таблице – казанским «Ак Барсом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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