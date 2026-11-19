К 80-летию хоккейного клуба «Автомобилист» в Екатеринбурге выпустили лимитированную транспортную карту горожанина. На новой «Екарте» изображен ретроавтобус ЕМУП «Гортранс» и хоккеисты «Автомобилиста» в форме прошлых лет на фоне современной «УГМК-Арены»

«Дизайн выполнен в мозаичной стилистике, которая стала частью визуального оформления внутрисезонного турнира КХЛ «Кубок Первых». Отдельные фрагменты складываются в единую картину так же, как события, люди и традиции складываются в историю города и клуба.

Юбилейная транспортная карта – это маленький городской артефакт, который можно носить с собой каждый день. Тираж ограничен. Стоимость карты 75 рублей, приобрести ее можно в пунктах продаж», – рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Также «Автомобилист» разыграет среди болельщиков пять транспортных карт «Екарта», каждая на 100 поездок. Условия розыгрыша появятся в социальных сетях клуба.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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