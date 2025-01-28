«Автомобилист» возглавил Индекс силы команд КХЛ

«Автомобилист» стал лучшей командой Континентальной хоккейной лиги в январе. Екатеринбургский клуб возглавил «Индекс силы» – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне.

«Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии (за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам – 12,5%)», – пояснили в лиге.

«Автомобилист» не проигрывает с 5 января. Команда Николая Заварухина одержала девять побед подряд в выездных и домашних матчах. Это позволило екатеринбургскому клубу подняться на второе место Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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