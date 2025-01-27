«Автомобилист» продлил победную серию до 9 матчей: на домашнем льду обыграл «Амур»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней арене одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:4. Это уже девятый выигранный матч подряд – команда Николая Заварухина закрепилась на втором месте Восточной конференции КХЛ.

Начало встречи вновь было не слишком удачным для «Автомобилиста». В середине первого периода «Амур» открыт счет после точного броска Алекса Броадхёрста. Но еще до перерыва хозяева отыгрались: Ник Меркли на пятаке подставил клюшку под пас Александра Шарова и отправил шайбу в «домик» вратарю соперников.

Почти весь второй период команды провели в плотной и равной борьбе, но на излете двадцатиминутке «Автомобилист» устроил затяжной штурм ворот гостей зоны и добился успеха. Семен Кизимов отдал точный пас на правый фланг и Андрей Обидин забросил вторую шайбую

На старте третьего периода хабаровчане получили два удаления подряд. «Автомобилист» быстро разыграл большинство «5 на 3» классической комбинацией – Стефан Да Коста перевел шайбу в левый круг вбрасывания на Брукса Мэйсека, и канадец не промахнулся из своего «офиса». Счет стал 3:1 в пользу екатеринбуржцев.

«Амур» сдаваться не собирался и очень скоро сократил отставание: Илья Талалуев воспользовался ошибкой обороны хозяев и поразил ворота Владимира Галкина. Но «Автомобилист» почти сразу сломил сопротивление соперника. Ник Меркли поборолся за шайбу и отдал ее Андрей Обидину, который оформил дубль. А спустя 2,5 минуты Алексей Бывальцев выкатился один на один и переиграл вратаря «Амура» – 5:2. Казалось, исход матча уже решен, но концовка неожиданно получилась валидольной для уральских зрителей. «Амур» получил большинство и успел реализовать его на последних секундах – гол забил Талалуев. А вскоре Иван Мищенко отыграл еще один гол. На последней минуте «Амур» атаковал вшестером ворота «Автомобилиста», но хозяева выдержали натиск и оформили девятую победу подряд.

Теперь «Автомобилисту» предстоит долгий выезд из шести матчей. В Екатеринбург команда вернется 20 февраля и снова встретится на льду с «Амуром».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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