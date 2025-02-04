Киев согласился обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине

Киев готов обсуждать с администрацией президента США Дональда Трампа возможность проведения выборов на Украине до конца года. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию», – цитируют посла украинские СМИ.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. В минувшие выходные спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью Reuters заявил, что Вашингтон намерен добиться проведения на Украине президентских выборов. При этом, по его словам, избирательная кампания возможна уже в 2025 году – особенно, если Киев сможет договориться о перемирии с Москвой.

Вашингтон – Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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