Вашингтон намерен добиться проведения на Украине президентских выборов. Как заявил специальный представитель президента США Кит Келлог, избирательная кампания возможна уже в 2025 году – особенно, если Киев сможет договориться о перемирии с Москвой.

В интервью Reuters Келлог подчеркнул, что президентские и парламентские выборы на Украине, приостановленные во время войны с Россией, «нужно провести».

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно», – сказал спецпредставитель президента США.

«Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше, чем один человек, который может баллотироваться», – добавил он.

Источники в Киеве заявили агентству, что администрация Дональда Трампа пока официально не просила Украину провести президентские выборы до конца года.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента отменили, сославшись на военное положение.

Глава российского государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что мирные переговоры с нынешним президентом Украины будут нелегитимны, поскольку срок его полномочий истек.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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