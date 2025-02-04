Маршрутчика, набросившегося на водителя автобуса в Челябинске, задержала полиция

В Челябинске задержали неуравновешенного водителя маршрутки, устроившего разборки с оппонентом на глазах у пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Челябинска нашли хулигана, перепугавшего пассажиров общественного транспорта.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 4 февраля, на северо-западе областного центра. Поблизости от остановки «Фиеста» водитель маршрутки №10 сначала подрезал автобус, следовавший по маршруту №58, а затем заблокировал его движение.

После этого разъяренный маршрутчик попытался вытащить водителя автобуса из кабины, а когда это ему не удалось, стал ломать дверь в машину, пока не ворвался в салон. Все это он сопровождал угрозами и нецензурной бранью.

Полицейские установили личность несдержанного водителя. 35-летнего мужчину задержали и доставили в органы внутренних дел. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.

Между тем, руководство компании-перевозчика, обслуживающей маршрут №10, заявило, что водитель будет уволен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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