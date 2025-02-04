В Челябинске разъяренный маршрутчик набросился на водителя автобуса

Неадекватный водитель маршрутки сорвал работу автобусного рейса в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел недалеко от остановки «Фиеста» на северо-западе областного центра.

Водитель маршрутки №10 сначала подрезал автобус, а затем и вовсе встал перед ней.

Заблокировав движение автобуса, разъяренный маршрутчик сначала попытался вытащить своего оппонента из кабины, а когда ему это не удалось, стал ломиться в переднюю дверь автобуса.

Несмотря на то, что в салоне автобуса были женщины и дети, водитель маршрутки не стеснялся в выражениях. Наконец, открыв дверь он ворвался в автобус и продолжил настойчиво приглашать шофера-оппонента на глазах у перепуганных пассажиров выйти и выяснить отношения.

Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на сотрудника транспортного предприятия, причиной агрессии маршрутчика стало то, что автобус встал на остановке перед его маршруткой.

В итоге водителю автобуса пришлось вызвать полицию и сняться с рейса. В произошедшем теперь разбирается силовое ведомство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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